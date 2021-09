Presente fra gli ospidi di Prime per presentare la partita fra Juventus e Chelsea, l'ex terzino dei bianconeri, Patrice Evra ha parlato del ruolo dei portieri facendo un paragone fra Buffon e Van der Sar.



I PORTIERI - "Buffon? Come lui ci sono tanti portieri che hanno quella malattia che fanno una parata e urlano e gridano. Cosa gridi a fare, sei pagato per parare. Van der sar era il migliore, non diceva mai nulla, al massimo ti diceva: 'Patrice chiudi a sinistra, oppure accorcia sull'esterno'. Fine. Tutto il resto è cinema"