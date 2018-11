Henk ten Cate, vice di Rijkaard ai tempi del Barcellona ed ex allenatore dell’Ajax, parla al Mundo Deportivo di Frenkie de Jong, centrocampista che piacce ai blaugrana e alla Juventus: “Ha le qualità per giocare al Barça, e ha anche la testa giusta. Ogni giorno leggo di squadre interessate a questo giocatore, la Juve, il City, il Bayern… e lui si sta comportando come se nulla fosse. E’ un talento naturale".