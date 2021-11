Beppe Iachini, ex allenatore della Fiorentina, parla a Sportitalia del futuro di Dusan Vlahovic: "​Conoscendo Commisso non sarà d'accordo a darlo via a giugno. Proverà a tenerlo ancora per farlo crescere, non penso che il presidente se ne privi a gennaio e farà di tutto per convincere il ragazzo a restare e a rinnovare. Vlahovic può giocare in ogni campionato e in ogni top club, ha tanta personalità e per me è pronto per una big". E ancora: "​Con Vlahovic era stato bravo Montella a farlo esordire, quando sono arrivato ha giocato tante partite e ha fatto i primi gol senza rigori. Poi anche Prandelli gli ha dato la giusta continuità per farlo esplodere. Dybala e Icardi erano altri giovani fortissimi, Vlahovic lo è già, è un talento puro e ha una forte personalità".