Ex Genoa, ufficiale: Spence rinnova col Tottenham

. Rientrato dal prestito al Genoa, l'esterno destro inglese di origine giamaicana (classe 2000) ha prolungato ilcol Tottenham.- Siamo lieti di annunciare che Djed Spence ha firmato un nuovo contratto con il club, che durerà fino al 2028.Entrato a far parte del club a luglio 2022 dal Middlesbrough, Djed ha collezionato 10 presenze con i nostri colori fino ad oggi e ha segnato il suo primo gol competitivo per noi il mese scorso nella nostra vittoria contro il Coventry City nella coppa di lega.

Il 24enne ha precedentemente trascorso del tempo in prestito con lo Stade Rennais, il Leeds United e più di recente con la squadra di Serie A del Genoa per la seconda metà della stagione 2023/24.Sulla scena internazionale, Djed ha giocato per l'Inghilterra a livello Under-21 in sei occasioni dopo aver debuttato per i Young Lions a marzo 2022.