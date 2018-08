“Ritorno in panchina? Solo per il club giusto“. Parola di Frankche continua a cercare una squadra per tornare in panchina dopo le deludenti esperienza con Inter e Crystal Palace. L’ex allenatore nerazzurro potrebbe ripartire dalla Polonia. Secondo quanto riporta Legia.net, il Legia Varsavia sta cercando un nuovo allenatore dopo l’esonero di Dean Klafuric. De Boer, attraverso il suo agente, ha fatto pervenire la sua candidatura al Legia.