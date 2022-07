Possibile ritorno alla Sampdoria per Keita Baldé, attaccante senegalese (classe 1995 ex Inter e Lazio) che si è svincolato a parametro zero dal Cagliari. In chiusura l'operazione con il Pisa, dove tornerà Torregrossa e arriverà De Luca (era a Perugia) in cambio di Leverbe.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita dai blucerchiati il centrocampista svedese Albin Ekdal è sempre più vicino allo Spezia mentre l'attaccante italiano Federico Bonazzoli può tornare alla Salernitana e il portiere Falcone è nel mirino del Lecce.