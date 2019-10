La Juve ci prova davvero: c'è Fabio Silva nel mirino dei bianconeri. ​Il suo papà-agente Jorge ha già dichiarato come alcuni club volessero pagare la clausola rescissoria, ma anche di voler restare al Porto almeno per ora, rispettando l'attuale contratto biennale e quel progetto tecnico che già lo vede nelle rotazioni della prima squadra. Però la Juve non molla, il duello con l'Atletico Madrid sta già entrando nel vivo.