E se quelli a Milanello fossero solo i primi passi per Radamel Falcao? L'attaccante si trova in ritiro con la nazionale colombiana nel centro sportivo di Carnago, ma non tramontano le voci su un possibile futuro in rossonero per El Tigre, che a sua volta non chiude del tutto a questo scenario. Intervistato da Premium Sport, l'attaccante del Monaco (rappresentato da Jorge Mendes, lo stesso agente di André Silva, ndr) strizza l'occhio al Diavolo: "Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano e so che i rossoneri sono la seconda società al mondo per Champions vinte. Al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020 ndr) e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano". Il Milan è a caccia di un grande centravanti per la prossima estate, anche Falcao si inserisce nella lista dei candidati.