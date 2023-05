Spesso si è sentito parlare di una presunta convenienza, per la, a ripartire dallacon una nuova società. Eppure l'incontro del CdA con Covisoc e Figc, due settimane fa a Roma, ha dato uno scenario piuttosto complesso. Ripartire dalla D attraverso la cessione del ramo d'azienda sarebbe un bagno di sangue per gli investitori.In D infatti i ricavi sarebbero, resterebbero solo i biglietti con una riduzione del 50%, e praticamente nessun ritorno commerciale. Gli investimenti, invece, sarebbero cospicui: una squadra che punti alla promozione costa tra i 3 e i 5 milioni, a cui aggiungere 1 milione per l'affitto del Ferraris, i costi delle giovanili e del personale che andrebbe mantenuto, per avere già un organico e una struttura da C o B. Inoltre andrebbe ritrattata la concessione con il Comune di Bogliasco e i mutui per i lavori del nuovo centro sportivo.a cui aggiungere il riacquisto del Baciccia e del nome Sampdoria.A quel punto, in caso di promozione si parlerebbe di Serie C, con ricavi nulli. E una C di vertice costa tra i 10 e i 15 milioni, a cui aggiungere costi di gestione, tra i 5-10 milioni di euro., in due anni e distanti ancora due categorie dalla A.Ammettendo di effettuare subito il salto in B, si tornerebbe ad avere minimi ricavi ma per la A servono 20-30 milioni. Insomma, anche effettuando ogni anno un salto di categoria, per rientrare in massima divisione il costo sisecondo Il Secolo XIX. Il precedente è quello del Parma: i Barilla/Pizzarotti avevano speso circa 70 milioni e fatto un debito per 100. Krause, dopo averlo acquistato, ha sottoscritto un aumento di capitale da 150 milioni, e il patrimonio netto era negativo a causa delle precedenti perdite.