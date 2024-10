Fate un monumento a Gasperini: Retegui vale già 50 milioni di euro, la Nazionale ha trovato un vero numero 9

(se già non c'è)Con tanti ringraziamenti ae alla capacità dell'Atalanta tutta di far esplodere l'ennesimo calciatore che, in questo caso, risolverebbe molti dei problemi della nostra Nazionale., non solo capocannoniere della Serie A con 10 reti in nove partite (qualcosa che non si verificava dalla stagione 2005/06, nel pieno del Luca Toni prime), ma giocatore che al suo bagaglio tecnico continua ad aggiungere qualcosa, di domenica in domenica.Il sinistro con cui realizza la rete del momentaneo 2-0 contro l'Hellas Verona è un altro pezzo di bravura, dopo il “cucchiaio” di Venezia, che certifica gli enormi miglioramenti che il centravanti italo-argentino ha compiuto e sta ulteriormente perfezionando in allenamento.Se all'inizio della sua avventura nel nostro campionato, queste caratteristiche caratteriali si traducevano in campo in una determinazione assoluta nel lottare su ogni pallone, finendo inevitabilmente per perdere lucidità negli ultimi 20 metri, Gasperini e la sua filosofia di calcio ultra-offensiva stanno facendo emergere tutto il suo potenziale., nell'immediatezza dello shock per l'infortunio al ginocchio occorso a Scamacca nell'ultima amichevole pre-campionato a Parma,chiudendo la stagione in rossoblù con un bottino di 9 reti e 3 assist in 31 partite.Non una novità in quel di Bergamo, dove da tempo si sono abituati a produrre miracoli e plusvalenze.nei mesi a venire, nei quali la Nazionale di Luciano Spalletti si giocherà le fasi finali di Nations League ma soprattutto inizierà il percorso che ci dovrà portare – senza se e senza ma – ai Mondiali del 2026,e con l'area scouting azzurra, che tra i tanti calciatori sondati in giro per il mondo ebbe l'intuizione di intravedere qualcosa in Mateo Retegui durante la sua esperienza col Tigre.del calcio, che non può permettersi per mille ragioni di fallire per la terza volta consecutiva la partecipazione alla Coppa del Mondo,