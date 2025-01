Fazzini-Lazio, anche l'agente spinge per il trasferimento a gennaio

Getty Images

È sempreil nome caldo per il mercato della. Ora c'è anche l'agente del giocatore - lo stesso del tecnico Marco Baroni - a spingere per mandare in porto l'operazione. Questo almeno quanto si legge oggi sul Messaggero, che fa il punto della situazione sulla trattativa e sullaPer il centrocampista, classe 2003, i biancocelesti hanno proposto un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto. Una formula in fotocopia di quella usata con la Juventus per l'acquisto di Rovella e Luca Pellegrini, che l'Empoli sarebbe anche disposto ad accettare; ma occorre limare le distanze sulle cifre.

La Lazio, in totale, non va oltre idi euro compresi bonus. I toscani vorrebbero di più, avvicinandosi a 15 milioni (stessa cifra già richiesta in estate). In mezzo si è infilato il Napoli, con Conte che apprezza il ragazzo come possibile rimpiazzo del partente Folorunsho., mettendo sul piatto 13 milioni. Da Formello però hanno già fatto sapere di non temere l'azione dei partenopei, forti della. Alla corte di Baroni troverebbe magior spazio, in un sistema di gioco che comunque lui ritiene più idoneo alle sue caratteristiche.

Parallelamente comunque la Lazio sta portando avanti anche lea Fazzini. Se il banco con l'Empoli saltasse, Lotito e Fabiani si butterebbero a capofitto su, del Chelsea. L'ex primavera dell'Inter è anche un vecchio pallino del ds biancoceleste. Al momento è corteggiato da diverse pretendenti, con il Torino che sembra in vantaggio. Ma il ragazzo stesso ha messo tutto in stand by, stando sempre a quanto scrive il Messaggero oggi, in attesa di una mossa anche della Lazio.