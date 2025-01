Lazio: Fazzini vuole i biancocelesti, ma l'Empoli non molla

Getty Images

Jacopoè convinto della proposta della. Il calciatore dell'sarebbe felice di trasferirsti già a gennaio alla corte di Baroni e spera che l'operazione vada in porto al più presto. Classe 2001, centrocapista duttile, in biancoceleste avrebbe modo di ritagliarsi spazio nelle rotazioni con Dele-Bashiru, Rovella e Guendouzi. Castrovilli non dà garanzie fisiche e Vecino sarà fermo, per un infortunio muscolare, almeno fino a febbraio inoltrato. Al momento l'attenzione a Formello è tutta rivolta al derby di questa sera, ma già dalla prossima settimana è possibile che ci sia un nuovo contatto tra il club capitolino e i toscani.

, che - forte della volontà del ragazzo - non parteciperà in nessun caso ad aste al rialzo. La società biancoceleste tuttavia ha fretta di regalare il rinforzo necessario a Baroni. Il presidente empolese Corsi però non intende mollare la presa tanto facilmente.per il cartellino del giocatore. Lotito e Fabiani hanno messo sul piatto una proposta diche andrebbe anche bene all'Empoli. Il problema è che l'offerta arrivata da Roma non supera i. C'è quindi ancora distanza da colmare. Per questo la Lazio continua a tenere vive anche le altre alternative. In primis Casadei, su cui però sta avanzando il Torino in queste ore . Dall'estero, scrive Il Messaggero stamattina, è spuntata anche la candidatura dicentrocampista polacco classe 2002 dell’Antalyaspor; mentre sempre nell'Empoli - si legge nella medesima fonte - ci sarebbe anchetra i profili osservati..