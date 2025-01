Lazio, si complica Fazzini: il piano B è Casadei, cosa succede

Getty Images

e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista dell'Empoli è al centro di un intrigo di mercato che vede protagoniste. Mentre il suo agente Luca Puccinelli lavora al trasferimento del gioiellino classe 2003 già in questa sessione di mercato, Roberto D'Aversa lo esclude dalla lista dei convocati per la sfida al Venezia:"Fazzini? Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire”.

L'offerta del club biancoceleste per Jacopo Fazzini (1 milione per il prestito biennale con obbligo di riscatto a 11) non è stata accettata dal presidente Fabrizio Corsi. La forbice tra domanda e offerta resta ancora ampia, le ultime indiscrezioni raccontano di una cifra vicina ai. Con la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina, il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna è pronto a sferrare l'affondo decisivo per Jacopo Fazzini.

