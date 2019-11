Oltre i risultati, positivi, sembra essere sempre più una convinzione quella di Franco Fedeli a fine stagione di lasciare la Sambenedettese. Il patron dei rossoblù, come ha riferito noisamb.it, a margine della vittoria sulla Feralpisalò ha ribadito la sua volontà: "Al 99% lascio, ma state tranquilli, non vi lascio in mezzo alla strada. L’anno scorso era diverso, il problema è che la squadra costava troppo e i risultati non c’erano. La situazione non è quella dell’anno scorso, quest’anno sono stanco e voglio andare”.