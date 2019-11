Felipe Anderson, esterno offensivo del West Ham, ricorda la Lazio ai microfoni di Escape Campus: "Giocare in Europa è stato fantastico. È successo tutto molto rapidamente: mia sorella entra in contatto con la Lazio e parte la trattativa. Dopo un anno mi sono trasferito a Roma. Ero giovane, 19 anni, ma volevo quella maglia. L’inizio è stato duro, ma grazie a Dio tutto ha funzionato. Nella Capitale ho trovato diverse cose nuove per me: la lingua, il gioco, la Serie A. Con l’aiuto della mia famiglia famiglia sono riuscito ad ambientarmi. Il primo anno è stato difficile, nel secondo ho giocato la miglior stagione della mia carriera perché ero maturo e pronto. In Italia mi dicono che gli manco, vale lo stesso per me. Ho vissuto lì per 5 anni ed ho vissuto come in famiglia".