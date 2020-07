A Massimo Ferrero è toccata di nuovo una multa per un eccesso nell’esultanza post gol. Ironia della sorte, i destinatari dell'esultanza poco elegante erano gli stessi tifosi... della Sampdoria. Il Viperetta non è nuovo a multe causate da eccessi dopo una rete: gli era già capitato in seguito ad un gol segnato da Dennis Praet contro la Roma, all’epoca l’atteggiamento del numero uno doriano era costato un’inibizione di venti giorni e un’ammenda da 6mila euro alla Samp. Questa volta nel mirino della Figc è finita la reazione dopo il gol di Caprari alla Juve.



Le telecamere hanno inquadrato Ferrero mentre lo scorso 18 dicembre rivolgeva un gestaccio in direzione della Gradinata Sud accompagnato da un poco elegante “Attaccateve ar cazzo’. Il Secolo XIX fa sapere che la Procura Federale aveva a suo tempo aperto un’indagine (procedimento 696 pf 19/20), e lo scorso 30 giugno è arrivata la multa al Viperetta da 3.500 euro per “avere posto in essere un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale”. Ironia della sorte, per la stessa questione anche la Sampdoria dovrà pagare 2.500 euro per responsabilità diretta.