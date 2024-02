Feyenoord-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Feyenoord-Roma (giovedì 15 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per i playoff di Europa League, validi per l’accesso agli ottavi di finale della seconda massima competizione europea. I giallorossi arrivano all'impegno continentale dopo la prima sconfitta dell'era De Rossi, con i capitolini sconfitti per 2-4 all'Olimpico contro la capolista Inter. Oltre al precedente del 2015, le due squadre si sono già sfidate in finale di Conference League a Tirana e nel quarto di finale di Europa League della scorsa edizione.



LE ULTIME - Per gli olandesi, ai box e da valutare Justin Bijlow, Thomas van den Belt e Gjivai Zechiël. Trauner invece dovrebbe essere fuori, mentre Timber (reduce da una commozione cerebrale la scorsa settimana) dovrebbe tornare disponibile. Gimenez al centro dell’attacco nel 4-2-3-1. Daniele De Rossi, invece, schiera il 4-3-3. Ndicka torna a disposizione ed è in ballottaggio con Llorente. Karsdorp, Mancini e Angelino dovrebbero completare la difesa. Bove, Paredes e Pellegrini a centrocampo. Cristante è in dubbio. Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nel tridente d’attacco. Panchina per Bove, così come per Azmoun, Smalling e Sanches. Huijsen e Kristensen fuori dalla lista Uefa.



PROBABILI FORMAZIONI



FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez



ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy