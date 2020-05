Modifiche importanti, modifiche decisive. Nel pomeriggio di oggi, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato: "Oggi abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alle squadre di riprendere gli allenamenti. E' arrivato l'ok dal Comitato tecnico scientifico". Aggiustati, dunque, alcuni passaggi: tra questi spicca la possibilità di disputare partitelle, la mancata quarantena per chi torna dall'estero e soprattutto la mancata quarantena totale di squadra in caso di un soggetto positivo.Partiamo proprio da questo ultimo punto. Se nelle disposizioni precedenti veniva raccomandato l'isolamento per tutto il gruppo, ora le misure cambiano.: "I soggetti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami. [...], oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all’accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni, o secondo periodicità o ulteriore indicazioni del CTS. Nessun componente del suddetto GRUPPO Squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti". Altro punto importante è la mancata quarantena per chi fa ritorno in Italia.Il secondo punto importante riguarda le partitelle: se prima erano concessi gli allenamenti individuali, ora - previo tampone negativo -: "Nella fase iniziale l’allenatore e lo staff tecnico indosseranno sempre mascherina manterranno una distanza minima di almeno 2 metri l’uno dall’altro. I soggetti appartenenti al GRUPPO Squadra dovranno raggiungere il Luogo e far ritorno al domicilio al termine dell’allenamento con mezzi propri e rispettando le misure anti contagio".