Slitta il giudizio della Figc sui ricorsi di Roma e Napoli. Nella giornata di oggi, infatti, sono andati in scena i dibattimenti dei ricorsi presentati dai due club: i giallorossi fanno riferimento allo 0-3 a tavolino per il caso-Diawara nel match della prima giornata a Verona, mentre i partenopei si riferiscono allo 0-3 e al punto di penalizzazione per la mancata disputa dell'incontro contro la Juve.



LA NOTA - Tramite un comunicato, la FIGC ha spiegato: "Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre. I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori". La risposta della Figc, dunque, arriverà nei prossimi giorni.