L'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto a Rai Sport per parlare del ricorso presentato dalla società di De Laurentiis in merito al 3-0 a tavolino subito contro la Juventus. Il legale ha annunciato che già domani la Corte d'Appello potrebbe esprimersi dando ragione agli azzurri.



OTTIMISMO - "C'è un motivato ottimismo e fiducia per domani. Ci rendiamo conto come il ruolo delle Asl sia assolutamente centrale".



AUTORITA' - "Il Napoli non può essere penalizzato per aver osservato un provvedimento proveniente dall'autorità della sanità nazionale.



EQUITA' E PRINCIPI - "Noi riteniamo che domani la Corte d'Appello possa ristabilire l'equità che si basa sul principio che il diritto alla salute non può essere miscelato con protocolli della Federazione"