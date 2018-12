Michele Uva, direttore generale della Figc, parla alla Rai a proposito dell'ingresso del Var in Champions League a partire dagli ottavi: "Si tratta di una grande innovazione: è un momento storico per il calcio europeo, scompariranno gli arbitri addizionali. Si andrà avanti poi con la finale di Europa League e con quella di Nations League, ma la prima competizione internazionale nella quale si potrà disporre completamente del Var sarà il prossimo Europeo Under-21 in programma in Italia. Italia come sede degli Europei nel 2028? Gli Europei del 2028 verranno assegnati nel 2022, dunque tra quattro anni. Al momento è prematuro parlarne".