Getty Images

Fiorentina, anche Barak saluta. Pronto a raggiungere Brekalo in Turchia

40 minuti fa



Nonostante il mercato sia chiuso, la Fiorentina deve ancora sistemare alcune questioni relative a giocatori in uscita. E questo è certamente il caso di Josip Brekalo che, rientrato dal prestito in Croazia, non figura nel progetto tecnico di Palladino. Motivo che ha spinto i viola ad accelerare per trovare una sistemazione per l'ex Torino e, secondo quanto scrive Violanews, la cessione avverrà a breve.



IN TURCHIA - Su di lui è infatti forte l'interesse del Kasimpasa che ha proposto un prestito alla Fiorentina. Il ragazzo ha accettato la destinazione e a breve verrà completato l'iter per il trasferimento. Si tratta, fra l'altro, dello stesso club che ha chiesto informazioni per Antonin Barak, anche lui ai margini della rosa gigliata. Anche per il ceco potrebbe aprirsi la strada di un prestito con diritto di riscatto. A renderlo noto sono i colleghi di Sky