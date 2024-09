Fiorentina, i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta: da Kean a Pongracic

Getty Images

La Fiorentina non ha certamente iniziato al meglio la stagione 2024-2025. Cinque partite, cinque pareggi, tanta fatica nell'espressione del gioco anche contro squadre piuttosto abbordabili. La sosta, dunque, capita a fagiolo per Raffaele Palladino che avrà modo di insistere sui principi di gioco da far assimilare alla squadra nel corso di questi giorni. Il gruppo sarà orfano, però, di otto giocatori, convocati con le rispettive nazionali. Andiamo a vedere nel dettagli di chi si tratta e quali sono gli impegni che ognuno di loro dovrà svolgere.



MOISE KEAN - Francia-Italia, venerdì 06/09 ore 20:45 (Nations League); Israele-Italia, lunedì 09/09 ore 20:45 (Nations League)

, giovedì 05/09 ore 16:45 (Qualificazioni Europei);, martedì 10/09 ore 18:30 (Qualificazioni Europei)

PIETRO COMUZZO - Repubblica Ceca U20-Italia U20, giovedì 05/09 ore 17:00 (Elite League); Italia U20-Germania U20, martedì 10/09 ore 16:00 (Elite League)



TOMMASO MARTINELLI - Italia U19-Inghilterra U19, mercoledì 04/09 ore 17:00 (amichevole)



CHRISTIAN KOUAME' - Costa D'Avorio-Zambia, venerdì 06/09 ore 21:00 (Qualificazioni Coppa d'Africa); Ciad-Costa d'Avorio, martedì 10/09 ore 21:00 (Qualificazioni Coppa d'Africa)

, giovedì 05/09 ore 20:45 (Nations League);, domenica 08/09 ore 20:45 (Nations League), venerdì 06/09 ore 20:00 (Qualificazioni Coppa d'Africa);, lunedì 09/09 ore 20:00 (Qualificazioni Coppa d'Africa)