Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva:



AMBRAT - "Grandissimo centrocampista, nelle partite che ho visto ha sempre fatto ottime prestazioni. Grandissimo acquisto che si metterà a disposizione della squadra".



COMMISSO - "Da quando è arrivato il presidente l’ambiente ha ripreso quell’entusiasmo che era andato a scemare, soprattutto l’anno scorso quando ci siamo salvati all’ultima giornata. Siamo ripartiti da capo. Commisso ha fatto seguire i fatti alle parole. Sta costruendo il centro sportivo, c’è il progetto del nuovo stadio, ha comprato tanti ottimi giocatori per il presente e per il futuro".



RIBERY - "È speciale in tutto. Fin dal primo momento è stato il primo a dare l’esempio, il primo a scherzare ma anche ad essere serio in base ai momenti. È un campione e lo si vede da tutte queste cose, dalla mentalità che è un gradino superiore".



GIOVANI -"Sicuramente Castrovilli. Fin dal ritiro si vedevano potenzialità incredibili, ma è stato clamoroso vedere la velocità con cui è riuscito a metterle sul campo in Serie A. Già ora dico che è uno dei più forti centrocampisti del campionato e ha tantissimi margini di miglioramento. Il suo futuro non sarà roseo, ma molto di più. Anche Vlahovic ha potenzialità incredibili e un grandissimo futuro, così come Sottil, che ha avuto poco spazio ma con l’esperienza diventerà un gran giocatore".