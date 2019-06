Rocco Commisso è un personaggio con la p maiuscola, Firenze e i fiorentini lo hanno capito fin da subito. Non si sottrae ad alcuna domanda dei giornalisti, arringa la folla come il primo dei tifosi, alterna frasi serie a qualche battuta. Ma per il futuro della Fiorentina ha le idee piuttosto chiare a livello dirigenziale. Già qualche settimana prima del closing, il suo braccio destro Joe Barone aveva contattato Umberto Gandini per sondare una eventuale disponibilità a sposare il nuovo corso viola.



LE CONDIZIONI - L'America sembra proprio nel destino di Umberto Gandini. Ha già lavorato alla Roma con Pallotta, era già stato corteggiato da Rocco Commisso non più tardi di un anno fa quandò tento di acquistare il Milan dallo 'sciagurato' Yonghong Li. Sarà perchè il curriculum del dirigente nativo di Varese è di primissimo livello: uomo forte dell'Eca, dirigente con vastissima esperienza internazionale. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, le idee del nuovo padrone della Fiorentina hanno trovato sintonia con quelle dell'ex direttore generale del Milan. Gandini ha voglia di tornare nel mondo del calcio ma vuole un ruolo centrale per dire sì. Vuole avere libertà d'azione e non ripetere gli ultimi mesi della sua esperienza alla Roma, quando la sua figura era di fatto condizionata e subordinata a quella di Baldissoni. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, Commisso vuole Gandini nella sua Fiorentina.