Conferenza stampa di presentazione per Martin Graiciar, attaccante acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina e ceduto a titolo temporaneo, nella scorsa stagione, allo Slovan Liberec, dove ha totalizzato dodici presenze e quattro reti con la maglia della squadra ceca, patendo anche un infortunio a metà stagione: "Come ritrovo la Fiorentina un anno dopo? Sono molto felice di vestire questa maglia, è una squadra con grande storia. Lottare per rimanere in squadra? Tanti attaccanti sono forti, voglio provare a rimanere in squadra. Ritagliarsi spazio nonostante la giovane età? Sono stimolato, voglio migliorare, l'ho detto. Cerco di dare il massimo. Vlahovic si ispira a Ibrahimovic, tu? A Robert Lewandowski. Cosa mi ha chiesto Pioli? Mi ha chiesto di fare maggiore fase difensiva. Devo migliorare e ascoltare consigli"