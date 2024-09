Getty Images

Fiorentina, parla l'agente di De Gea: "Rifiutate la Premier e la Liga per la Fiorentina"

27 minuti fa



Fino a poco tempo fa era uno dei portieri più forti al mondo e il più pagato in assoluto, poi la stagione sabbatico e, infine, la scelta di ripartire da Firenze è la Fiorentina. Una scelta, quella di De Gea, che si è già rivelata vincente per la società viola, che grazie alle parate dello spagnolo è riuscita a superare il playoff di Conference League. Valerio Giuffrida, gente e intermediario che si è occupato del passaggio in viola dell'ex United ne ha parlato a Radio Sportiva:



SODDISFAZIONE - "Nonostante sia stato fermo un anno, De Gea ha rifiutato tante proposte da club di Premier League e della Liga. Alla Fiorentina, invece, ha risposto subito di sì. Questa è stata un'operazione più semplice rispetto a quella di Gudmundsson. Il motivo? Perché c'erano soltanto due interlocutori e anche perché è stato un amore da ambo le parti fin dal primo momento. È stato tutto velocissimo."