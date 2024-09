Nonostante il mercato abbia regalato alla Fiorentina una rosa totalmente rivoluzionata, alcune situazioni spinose si sono trascinate fino alla nuova stagione. E mentre il club cerca di capire se alcuni giocatori totalmente fuori dal progetto tecnico potranno partire verso altri lidi in cui il mercato è ancora aperto, è di stretta attualità la consegna delle liste per quanto riguarda le competizioni UEFA.- Entro il 4 settembre è obbligatorio consegnare alla federazione europea due liste. La prima, cosiddetta Lista A, può avere al massimo 25 giocatori, 8 dei quali devono essere cresciuti in uno dei vivai nazionali. Come per la serie A però, di questi 8, non più di 4 possono venire da altri vivai italiani, gli altri 4 devono essere cresciuti nelle proprie giovanili. La lista B è dedicata a coloro che sono nati dal 2003 in poi e può essere modificata via via, con poche restrizioni.

La Fiorentina, al momento, ha a disposizione soltanto due calciatori cresciuti nel proprio vivaio:E il numero dei cosiddetti local trained si abbassa a 6. La lista A consterà, dunque, diinvece che 25, 15 invece che 17 nei liberi. Dato che gli elementi registrabili in rosa sono 19, serviranno dei tagli.A restare fuori dalle liste per le competizioni europee saranno quindi diversi in casa Fiorentina. Stiamo parlando di, arrivato appena un’estate fa e superato oggi nelle gerarchie anche da Martinelli, e, rientrato dal prestito in Arabia e praticamente mai visto in viola. Occhio anche a, che sono rimasti in bilico a causa del mercato e non hanno molto spazio in rosa.