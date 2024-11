Fiorentina, il dirigente Angeloni: "C'era il progetto per l'Under 23. Comuzzo perfetto anche a scuola"

Getty Images

, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Vedere i ragazzi del settore giovanile arrivare in prima squadra è una soddisfazione enorme; queste sono le nostre vittorie. Poter allenare le varie categorie tutte all'interno dello stesso centro sportivo è una cosa unica che ci permette di creare maggiore appartenenza. Valorizzare il settore giovanile viola era uno degli obiettivi della società, e vedere che in molti vogliono venire a giocare qua è un grande orgoglio."

- "No, la loro è una cosa unica.; è arrivato qua da ragazzino, è sempre stato perfetto sia nei comportamenti che nella mentalità. Anche a scuola è sempre stato impeccabile; prendeva sempre 8, 9 e 10. Kayode quando è arrivato tecnicamente aveva dei limiti ma in due anni di lavoro ha fatto dei progressi incredibili.""Il progetto c'era, Barone doveva andare a New York per parlare col Presidente. Avere l'Under 23 non dipende solo dal volere della società. C'è una classica e ci devono essere delle rinunce; l'anno scorso eravamo primi e poteva essere possibile. Ha aspetti positivi ma anche negativi; la Juventus un anno a gennaio dovette fare grandi investimenti per salvarsi. Poi qualche giocatore esperto lo devi avere."