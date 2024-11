Fiorentina, Ranieri: "Vi dico quando è arrivata la svolta. De Gea è il più forte in Serie A"

Getty Images

difensore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino dove ha toccato diversi temi in una stagione fortunatissima per lui ed il club: "Siamo in un momento super positivo, anche se ci siamo arrivati dopo un inizio di campionato un po’ difficile dovuto al fatto che avevamo cambiato veramente tanto. Era una questione di tempo, di conoscerci meglio. Certo, forse nemmeno noi stessi non ci aspettavamo tutto questo""Tutti noi alla fine del primo tempo contro la Lazio ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che non potevamo continuare così. È scattato qualcosa di positivo. Poi iniziano ad arrivare i risultati, la fiducia sale e in campo ti senti più a tuo agio"

"Pietro sta facendo un un inizio di campionato strepitoso, ma poi ci sono anche Quarta, Pongracic e Moreno che deve adattarsi. Io sono convinto che chiunque di noi possa fare bene perché stiamo bene in gruppo, siamo felici di venire al campo e non vediamo l’ora di giocare. Noi difensori vecchia scuola? Sì, è vero, e i risultati ci stanno dando ragione. Pietro è veramente forte e giovane. Quando è arrivata la convocazione non se l’aspettava proprio"- "Mi sono rilassato, ma dovevo farlo. So che a volte sono esagerato nei miei modi di fare, purtroppo a volte lo sono ancora. Però sto cercando di migliorare e la fascia di capitano in questo senso aiuta perché devi sempre essere positivo e pronto ad aiutare i compagni durante la partita"

"Credo che David sia il portiere più forte della serie A come lo è stato per tanti anni della Premier. È fantastico. Sa già perfettamente l’italiano ed è un fuoriclasse anche fuori dal campo. Una persona piacevole, scherzosa"- "Non mi ha stupito perché con lui avevo già giocato nelle nazionali giovanili e quando lo marcavo in allenamento era devastante. Quindi mi aspettavo fosse così, si allena tutti i giorni al massimo e in partita può fare tutto quello che vuole. Ha forza fisica, controllo di palla, fa gol, aiuta la squadra. Se continua così può fare cose incredibili. Con noi qui sta alla grande, è felice e solare"