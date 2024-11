Fiorentina, Kouamé: "Il secondo posto non ci stupisce. Lo dicevo da inizio anno"

Getty Images

L'attaccante della Fiorentinaè intervenuto in un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato della stagione viola vissuta fin qui: "Siamo tornati a lavorare e vogliamo rimanere su in classifica. Se siamo sorpresi di essere secondi? No. All'inizio dell'anno dicevo che non appena avessimo trovato i meccanismi le cose sarebbero andate bene. Adesso abbiamo capito cosa ci chiede Palladino e cerchiamo di metterlo in pratica ogni domenica."- " Italiano l'ho sempre ringraziato perché mi ha sempre dato fiducia, soprattutto quando sono tornato dal Belgio. Quando è arrivato Palladino, poi, anche lui ha voluto che rimanessi. Come sempre cerco di dare il massimo, a prescindere dall'allenatore".

- "Nella nostra squadra pensiamo domenica per domenica. Vogliamo arrivare alla partita e cercare di portare i punti a casa. Questo è il nostro obiettivo. Trofei? Vogliamo arrivare a vincerne uno. Quest'anno ci proveremo, per noi e per la città. Nazionale? Ci siamo qualificati per la Coppa d'Africa, ora vorrei partecipare anche io e cercare di essere presente anche ad una Coppa del Mondo. Cercherò di tornare in nazionale".