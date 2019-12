Rocco Commisso ha incontrato Enrico Chiesa, il padre dell'attaccante viola Federico. Il patron della Fiorentina ha dichiarato: "L'ho incontrato per la prima volta, me lo ricordavo quando giocava ed era un grande calciatore, un vero bomber. E' una bravissima persona e come ogni padre vuole il bene del proprio figlio. Ho avuto una bella impressione dalla famiglia Chiesa e le cose andranno meglio di come mi aspettavo. E' stato un incontro positivo, anzi assai positivo. C'è l'intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Federico. Intanto speriamo che possa recuperare per domenica, ma ancora non è sicuro. Non abbiamo parlato troppo del futuro, ma del presente della Fiorentina e siamo tutti uniti per fare il meglio".