Fiorentina-Inter su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

AFP via Getty Images

È tornato il calcio per club, è tornata lae ora sarà un vero e proprio tour de force con i campionati ele coppe che entrano nel vivo. Nellasi affrontano due delle squadre che meglio stannofacendo in questa stagione: la. Il big match del turno si gioca. Punti pesanti sia per Raffaeleche per Simone. Il primoè reduce da una settimana piena di impegni tra, in Serie A, e, in Conference League, il secondodalla trasferta die dal match di Champions League contro il. Fiorentina e Inter si sono

affrontate giàin tutte le competizioni e i precedenti parlano nerazzurro con 80 vittorie Inter, 58pareggi e 50 vittorie viola.La sosta per gli impegni con le nazionali ha permesso ai due tecnici di recuperare alcune delle pedine piùpreziose presenti nelle loro rose.è infatti sempre più vicino al rientro per la Fiorentina,mentresi è ormai messo alle spalle i suoi problemi fisici ed è tornato disponibile. Assenti, per l'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Fiorentina - Inter in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.All. Palladino(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.Fiorentina-Inter, valevole per lasarà visibile su. Si tratta della piattaforma on demand

che trasmette in diretta streaming, le tre sfide dellequalidetiene i diritti in co-esclusiva., grazie a una situazione di pick migliorativi. Lapiattaforma trasmetteràe lo farà con la consueta ampia coperturapre e post partita con interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio.A questa è da aggiungere la costante informazione e gli aggiornamenti live di Sky Sport 24 e gli highlights di

tutte le partite di Serie A.Per seguire le gare subastasu una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, comecomputer, tablet e smartphone. Una volta entrati, serve scegliere il pacchettoregistrarsi,creare il proprio account eSono due i piani diabbonamento a NOW:con vincolo dipermanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese,secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo

disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.e si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.Con il Pass Sport di NOW, inoltre, potrai seguire in esclusivatutta laanche grazie a Diretta Gol, lalain esclusiva streaming e tutte le gare di1 e, oltre al grande, con itornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.Oltre al Pass Sport, l'offerta di NOW comprende anche ile il. Il Pass

Entertainment si può acquistare singolarmente aal mese con rinnovo automatico di mese inmese e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, oppure amensili se si decide di sottoscrivereun abbonamento della durata di 12 mesi. Il Pass Entertainment può essere acquistato anche in accoppiatacon il Pass Cinema aal mese con rinnovo automatico e possibilità di disdetta in qualsiasimomento, oppure amensili se si sceglie l'offerta valevole per 12 mesi, la quale appunto vipermetterà di pagare 12 mensilità al prezzo di 10.