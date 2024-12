Getty Images

Fiorentina, Kayode in uscita. Si lavora ad uno scambio di prestiti col Parma

5 ore fa



Da rivelazione a possibile pedina di scambio. Oggi Michael Kayode non sta vivendo giorni facilissimi alla Fiorentina dopo una stagione, la scorsa, che lo ha visto assoluto protagonista a sorpresa. Il classe 2004 oggi sta trovando pochissimo spazio a causa delle ottime prestazioni che sta sfornando con costanza Dodò, che è riuscito a trivare anche la convocazione col Brasile. Proprio per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, per lui potrebbe arrivare una cessione temporanea nel corso della prossima sessione di calciomercato.



SCAMBIO - Per la rosea, i viola stanno parlando col Parma per capire la fattibilità di uno scambio di prestiti sulla destra. In viola arriverebbe Coulibaly mentre il percorso inverso lo farebbe proprio Kayode.