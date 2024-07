Fiorentina, Kayode piace in Inghilterra. Ma il lcub non svende: ecco per quanto potrebbe partire

Getty Images

è stata la sorpresa più bella della Fiorentina 2023/2024. Aggregato dalla primavera, Vincenzo Italiano lo schierò stupendo tutti alla prima giornata di campionato nella vittoriosa trasferta di Genova in cui il terzino risultò essere il migliore in campo, alla sua prima presenza da titolare fra i professionisti. Kayode si è rapidamente ritagliato grande spazio sulla corsia e, complice l'infortunio di Dodò, si è conquistato il posto da titolare in una stagione lunghissima. Oggi Kayode è uno dei pezzi pregiati in casa Fiorentina e il suo nome è uno di quelli più chiacchierati nei salotti che contano del calciomercato.

- E non è un caso che il ragazzo piaccia, da tempo, anche in Inghilterra, con l'Arsenal che lo sta corteggiando da diversi mesi. La Fiorentina, però, crede molto in lui e al momento non risultano avvisaglie di un'imminente cessione. tuttavia, scrive stamani il Corriere dello Sport, le idee del club potrebbero cambiare se sul piatto arrivasse, magari proprio dall'Inghilterra, dove Kayode riscuote parecchio successo.