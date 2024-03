. Il direttore generale dellaè stato colpito da un malore nel primo pomeriggio di domenica, prima della partita tra l'Atalanta e la Viola (per questo motivo il match valido per la 29esima giornata di Serie A è stato rinviato a data da destinarsi, la Lega ha accolto la richiesta del club toscano), e questa mattina non ha mostrato miglioramenti rispetto a ieri.- E' quanto si apprende da una nota di ANSA, che fornisce un aggiornamento dall'Ospedale San Raffaele di Milano, dove Barone è ricoverato da ieri: ", il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore prima della partita di ieri contro l'Atalanta a Bergamo. Barone è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto si appreso,".- Un ulteriore aggiornamento lo ha fornito la Fiorentina sui propri canali, confermando che le funzioni vitali di Barone sono supportate da macchinari: "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".- Mentre Barone è ricoverato, al suo capezzale sono arrivati i figli (), partiti ieri dal New Jersey. La moglie del dg viola,, è a Milano da ieri, partita direttamente da Firenze dove aveva raggiunto il marito circa un mese fa. Presenti anche il direttore sportivo, dalle prime luci dell'alba è arrivato pure, noto costruttore che ha realizzato il Viola Park, amico personale di Joe Barone.- Non ci sono conferme invece circa l'eventuale arrivo in Italia del presidente della Fiorentina,: avrebbe voluto essere al fianco di Barone, ma le condizioni ancora precarie di salute e quelle ambientali in Italia non agevolano l'arrivo.