ci si aspettava una gara da spettatore non pagante, e invece il Parma calcia in porta con una facilità disarmante. Se il primo tempo non finisce in goleada gran parte del merito è suo. Il capolavoro però arriva ai rigori, dove ipnotizza prima Man e poi Camara dal dischetto. Eroicocosì così. Spinge ed è piuttosto attento in fase di ripiegamento, ma sul raddoppio ospite si fa bucare troppo facilmente.il primo tempo lo gioca da solo, e comunque non sfigura. Cresce in maniera poderosa nella ripresa, dove si distingue con un paio di anticipi notevoliun monolite. Nel senso che non si muove. Ha colpe su entrambi i gol, balla paurosamente tutte le volte che lo puntano. Manca qualcosa? Sì, c’è anche un cartellino giallo. Prestazione tremenda.: molto più attento rispetto al colombiano, non disdegna anche il lancio lungomolto impreciso, Benedyczak è un cliente scomodo e se lo fa sfilare troppo frequentemente. Carente anche in fase di spinta, male.: soffre anche lui nelle prima fasi, ma prende le misure rapidamente e da quella parte il parma non spinge più. Mette un'infinità di crossmeglio con Arthur, quando ha maggiori libertà, che con Mandragora. Tocca un numero impressionante di palloni, ne sbaglia pochi ma difficilmente cerca lo spunto vincente45 minuti abbastanza anonimi. Sbaglia poco in fase d’impostazione ma manca in incisività, Italiano lo lascia negli spogliatoi.entra lui e la Fiorentina inizia a frullare come deve. Non può essere un casoUn’ora in cui la prestazione di domenica sembra un lontano ricordo. Cresce paurosamente nella parte finale con un assist e un rigore pesantissimo trasformato.si butta dentro con il consueto slancio, ma compiccia poco. Esce quando serve qualità. Dal 66’ Beltran 6: ingresso discreto,sfiora il gol con un colpo di tacco al volo, unico suo spunto che finisce negli highlights. Non indovina un cross. Ci prova, ma non basta.positivo. Si inserisce negli spazi, cerca la conclusione con continuità. Come mai non ha trovato spazio fin ora?si mangia un gol clamoroso in avvio e sparisce un po’. Cresce in maniera incoraggiante nella ripresa e si inventa una rete da attaccante veroche brividi… opta per un ampio turnover, scelta che si rivela a dir poco azzardata. Mina è ancora terribilmente indietro, Mandragora non riesce ad ingranare. Di fatto, il Parma domina in maniera assoluta nella prima frazione. La risistema coi cambi e facendo leva sull’orgoglio dei suoi.