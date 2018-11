Il giocatore della Fiorentina Kevin Mirallas ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo il pareggio contro la Roma: "È stata una partita dura perché la Roma è una grande squadra. Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, ma dopo il gol di Veretout abbiamo fatto meglio. È un buon punto, lo score totale è buono. Con un po' di fortuna avremmo potuto vincere, ma il calcio è così. Io più spesso in campo? Abbiamo qualità, speriamo di vincere la prossima partita prima della pausa per le Nazionali".