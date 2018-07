La cavalcata mondiale della Croazia dilata le tempistiche della trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Marko Pjaca. Pantaleo Corvino - come riportato da La Gazzetta dello Sport - ha raggiunto l’accordo con il giocatore, ora aspetta di confrontarsi con la società bianconera. I viola cercano anche un altro esterno e il nome buono è De Paul dell’Udinese, che però aggrediranno solo dopo aver piazzato Eysseric - in Francia, probabilmente - e anche Saponara.