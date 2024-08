Fiorentina, occhi su Gosens dopo la frenata su Kostic. Lo ha chiesto Palladino

Getty Images

Novità a sinistra per la Fiorentina? Secondo i colleghi di Sky, sì. Dopo il brusco rallentamento nell'affare che avrebbe dovuto portare Filip Kostic a Firenze, i viola sono pronti ad intervenire sul mercato per rinforzare la fascia sinistra. E il nome nuovo è quello di, che oggi gioca nell'Union Berlino.- Secondo l'emittente, i viola si sono informati sulla fattibilità dell'operazione e sulla possibilità che Gosens arrivi in Toscana. La trattativa oggi non c'è ancora, ma è possibile che i viola tentino un'accelerata nelle prossime ore. ANche perché il tedesco è uno dei nomi fatti espressamente dal tecnico Raffaele Palladino. Gosens ha messo a segno sette reti e quattro assist nel corso dell'ultima annata.

- Gosens sarebbe l'uomo perfetto per ricoprire la posizione di laterale sinistro nel 3-4-2-1 di Palladino. L'acquisto dell'ex Atalanta permetterebbe a Biraghi di scalare nei tre di difesa e di dar respiro a Parisi, che in queste prime settimane non ha ancora convinto appieno.