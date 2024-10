Fiorentina, Palladino: "Stravedo per Colpani e ho fiducia in Kean, qui sono davvero felice"

Getty Images

Raffaele, tecnico della, è stato intervistato da Sky Sport:"Posso fare un bilancio positivo per i risultati che sono arrivati. Dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo. Abbiamo incontrato delle difficoltà, ma vedo che c'è grande crescita. Abbiamo perso solo una volta, proprio nella gara migliore. Sono contento adesso di quello che esprimiamo"."La gara con la Lazio? Non è successo nulla nell'intervallo. Ho deciso di cambiare modulo perché non erano dei dettami sconosciuti. La mia squadra può giocare sia a 3 che a 4. Nel calcio di oggi cambiare è necessario e questa Fiorentina può farlo".

"L'obiettivo? La Fiorentina è una società storica e vogliamo raggiungere grandi obiettivi. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare sodo. Solo questo possiamo promettere, che daremo tutto per migliorare"."Kean? Lui ha la fiducia mia e della società. Grande professionista, è maturato davvero tanto. Non deve mai perdere questo atteggiamento"."Colpani? Io stravedo per lui. Per me sta facendo bene e sono felice per il suo lavoro. Sono davvero tranquillo"."La cosa più difficile? Il cambiamento a me piace. Potevo rimanere a Monza, ma ho voluto ambizioni diverse come le coppe. La Fiorentina mi ha voluto fortemente e quindi sono contento. Nelle difficoltà si cresce. Sono davvero felice. Firenze è bellissima".