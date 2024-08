Chi è Richardson, il nuovo acquisto della Fiorentina figlio di un campione NBA

Il papà di, era un giocatore di basket che è stato anche in Italia alla Virtus Bologna: Micheal Ray. Sugar, lo chiamavano. Tra la fine degli Anni '70 e metà degli Anni '80 è stato anche in NBA, diventando il secondo miglior giocatore di sempre per palle rubate a partita NBA in regular season (2,63). Il figlio deve aver ripreso da Sugar, anche lui è più attento alla fase difensiva e il suo ruolo naturale è davanti alla difesa.- Appassionato di basket che segue ancora in tv, fin da piccolo ha sempre messo il calcio davanti a tutto. Tre anni fa ha debuttato in Ligue 2 con il Le Havre, dopo tre stagioni in seconda divisione durante le quali ha totalizzato 68 presenze e 3 gol. Richardson ha chiuso la stagione giocando l’Olimpiade con la nazionale marocchina, scelta dopo una manciata di partite con la Francia Under 20 (doppio passaporto).

- Non è un centrocampista che si inserisce spesso in area avversario, ha qualche gol in canna ma. Piede sinistro e caratteristiche difensive, preciso nei lanci lunghi e bravo a dribblare gli avversari.