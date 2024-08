Quanto ha pagato la Fiorentina Richardson

Getty Images

Per rinforzare il centrocampo di Palladino i dirigenti della Fiorentina in estatearrivato dal Reims. Figlio di un ex campione NBA, gioca davanti alla difesa e all’occorrenza può essere schierato anche da mezz’ala, ha caratteristiche difensive e il suo compito è quello di rompere il gioco avversario.- L’affare Richardson è stato chiuso in pochi giorni dai dirigenti della Fiorentina, che avevano già seguito il classe 2002 nella scorsa stagione e appena c’è stata l’occasione e l’esigenza di mettere in rosa un centrocampista con le sue caratteristiche hanno affondato il colpo sul marocchino.

- Nato a Nizza da madre marocchina e padre americano, Amir ha giocato una manciata di partite con la Francia Under 20 dove è stato anche compagno dell’ex Inter Agoumé,che l’ha lanciato nei minuti finali della gara col Burkina Faso al posto di Ounahi. Convocato per l’ultima Coppa d’Africa che il Marocco ha chiuso agli ottavi di finale, alle Olimpiadi ha sempre giocato da titolare tutte le sei partite fino alla gara per il terzo posto vinta 6-0 contro l’Egitto.