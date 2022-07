Quest’oggi in casa Fiorentina, in attesa dell’arrivo di Dodò, nel ritiro estivo di Moena è arrivato un altro giocatore alla corte di Vincenzo Italiano. Stiamo parlando dell’ex Salernitana Luca Ranieri, terzino sinistro della squadra di Nicola autrice del miracolo salvezza, che ha fatto il suo rientro in gruppo in attesa di capire dal mercato quale sarà il suo futuro. Il giocatore questa mattina, in occasione dell’unica sessione di allenamento della giornata, ha svolto a parte alcuni test fisici assieme allo staff tecnico del mister. Nonostante questo ritorno Ranieri sarà destinato comunque a lasciare Firenze: il laterale non piace ad Italiano è infatti già sul mercato.



Per un difensore che arriva, un altro si appresta a lasciare il ritiro. Il terzino destro Niccolò Pierozzi, che finora aveva ben impressionato, è vicino a trasferirsi in Serie B. Il giocatore, che stamani si è allenato a parte, nei prossimi giorni si trasferirà ufficialmente in presito secco alla Reggina.