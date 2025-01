Fiorentina, Pongracic può già partire. Il Bologna ci pensa, ma c'è un ostacolo

Getty Images

Una cessione dopo soli sei mesi alla Fiorentina? Sì, perè possibile. A svelarlo questa mattina sono i colleghi de La Nazione che spiegano come il croato possa lasciare la Fiorentina già in questo mese dopo essere arrivato in estate dal Lecce per 16 milioni di euro.- Su di lui, si legge, ha messo gli occhi il Bologna di Vincenzo Italiano e per la Fiorentina non è incedibile. Secondo il quotidiano, l'ex giallorosso è il sostituto ideale di Erlic, che pare ormai destinato alla partenza. C'è l'ostacolo relativo alla formula, vista l'importante cifra che la Fiorentina ha sborsato per lui in estate. Ma è possibile che i club possano arrivare ad una soluzione in tal senso.

- Quello del croato, peraltro, non è l'unico nome sul tavolo di Fiorentina e Bologna. Le due società stanno infatti parlando anche di Biraghi, che ha rotto con Palladino ed è in uscita dalla Fiorentina.