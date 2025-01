Bologna, Italiano: "Sempre un orgoglio uscire imbattuti da San Siro. Un punto a testa alta, concesso poco all'Inter"

Getty Images

L'allenatore del, ha commentato a Dazn il pareggio per 2-2 ottenuto controin trasferta a San Siro."Siamo riusciti a tenere botta nei minuti di recupero. Siamo stati bravi, non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo aggiunto un bel punto alla nostra classifica dopo una bella prestazione, è sempre motivo di orgoglio andare via da San Siro imbattuti"."Raggiungiamo quota 30 punti che era il nostro obiettivo. Ci teniamo a coinvolgere tutti i ragazzi, devono farsi trovare pronti, vedi Moro, Casale o Lykogiannis. Usciamo a testa alta, la prestazione è stata ottima. Abbiamo sofferto, concesso, avuto occasioni per fare gol, ma andiamo via contenti. C'è grande soddisfazione".

- "Nei minuti di recupero del primo tempo non siamo stati capaci di mettere in ghiaccio quella palla sull'esterno, poi è difficile cercare di evitare quel gol. La reazione nel secondo tempo è stata quella che volevamo, abbiamo concesso pochissime ripartenze all'Inter, abbiamo costruito 2-3 situazioni importanti per fare altri gol""Abbiamo un dato che dobbiamo migliorare: sbagliamo troppo nella metà campo offensiva, e batto su questo tasto con lui e tutti quelli che giocano davanti. Oggi ha fatto bene, poteva fare gol, mi è piaciuto che con la testa è rimasto dentro la partita".