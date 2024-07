Redazione Calciomercato

Fiorentina, pronta l'offerta per Lucca. Ecco quanto metteranno sul piatto i viola

3 ore fa

1

Dopo Moise Kean, la Fiorentina è pronta a tentare un nuovo affondo in sede di calciomercato per regalare un altro attaccante a Raffaele Palladino. Il nome buono pare essere quello di Lorenzo Lucca che è stato appena riscattato dall'Udinese dopo il prestito di questa stagione.



OFFERTA PRONTA - L'attaccante ex Pisa è stato riscattato per circa 8 milioni di euro dai friulani che però adesso potrebbero metterlo sul mercato per ricavare una cifra superiore e far registrare una ricca plusvalenza sull'attacante ce quest'anno ha messo a segno 8 reti in Serie A. Stando a quanto si legge su La Nazione, i viola stanno cercando di piazzare i propri esuberi del reparto avanzato per mettere da parte un tesoretto che permetta loro di poter arrivare al classe 2000. Il board gigliato, si legge, è pronto a mettere sul piatto un'offerta composta da una base fissa da circa 12 milioni che potrebbero diventare 15 al raggiungimento di bonus piuttosto facili.