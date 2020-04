Erik Pulgar, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



“A Firenze è stata creata una squadra nuova, molto giovane. Ma presto vedrete il vero Pulgar anche in maglia viola. Castrovilli è un giocatore unico, è un piacere giocare al suo fianco e ha ancora margini di miglioramento. Da Ribery ho imparato che bisogna avere sempre fame e voglia di migliorarsi. Amrabat? È un calciatore moderno, molto tecnico. Anche lui sa abbinare quantità e qualità. Di sicuro ci sarà molto utile. Il presidente Commisso? È un grande. Ha un attaccamento unico alla squadra e per noi è come un padre. Iachini è un guerriero, un combattente. Vuole che lavoriamo sempre al massimo e che non molliamo fino all’ultimo secondo”.