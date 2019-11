Franck Ribery, stella della Fiorentina, è ancora fermo a causa della squalifica rimediata nella gara contro la Lazio, ed ha subito in più un problema ad un ginocchio. Come apparso sui social della società viola, però, il francese oggi è rientrato in gruppo, svolgendo tutto l'allenamento e giocando anche la partitella in famiglia contro la Primavera.