Fiorentina, scatto decisivo per Colpani. Il trequartista è a un passo dai viola

Dopo Pongracic altro rinforzo in arrivo per la Fiorentina di Raffaele Palladino? Secondo i colleghi di Radio Bruno, sì. Stando a quanto riporta l'emittente il club viola ha fatto un grosso salto in avanti nella trattativa che dovrebbe portarea Firenze- E' da diverso tempo che il ds della Fiorentina Pradè segue con interesse il centrocampista del Monza e nelle ultime ore ha trovato l'intesa con club e giocatore e l'operazione è praticamente fatta: per l'emittente c'è il 95% di possibilità che arrivi la fumata bianca definitiva. Un acquisto fortemente caldeggiato anche dallo stesso Palladino che lo ha avuto nella sua avventura sulla panchina dei brianzoli.

- Non si conoscono ancora con precisione i dettagli della trattativa. I quotidiani, però, questa mattina parlavano di un possibile prestito oneroso con obbligo di riscatto. la valutazione del ragazzo dovrebbe complessivamente sfiorare i 20 milioni di euro. La Fiorentina, dunque, aggiunge un importantissimo tassello per la propria treuqarti.